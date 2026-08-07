Parigi: brillante l'andamento di Pernod Ricard

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso degli alcolici , che lievita del 2,55%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Pernod Ricard mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,27%, rispetto a +2,9% dell' indice di Parigi ).





Le implicazioni di breve periodo del produttore di vini e alcolici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 71,41 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 69,57. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 73,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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