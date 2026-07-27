Parigi: scambi in positivo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici , che guadagna bene, con una variazione del 2,07%.



L'andamento di Pernod Ricard nella settimana, rispetto al CAC40 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 63,61 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 64,53. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 63,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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