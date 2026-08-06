Ponte Stretto, MIT: ok Consiglio Lavori pubblici a progettazione esecutiva

06 agosto 2026 - 20.24

(Teleborsa) - Si è conclusa generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, convocata per esaminare e discutere del Collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, che con voto unanime ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva. Lo rende noto il Mit in una nota.



Intanto, nei giorni scorsi, la Commissione ha fatto sapere di essere in contatto con le autorità italiane per chiarire alcuni aspetti del progetto del ponte di Messina, notificato alla Commissione nel giugno 2025 per valutare come le disposizioni del diritto dell'Ue, in particolare quelle relative agli appalti pubblici, alle valutazioni di impatto ambientale e alla tutela degli habitat naturali e delle specie, vengano applicate in questo caso specifico. Come per tutti i progetti notificati alla Commissione, gli scambi in corso mirano a garantire chiarezza e comprensione reciproca". Lo ha riferito all'Ansa un portavoce della Commissione europea, interpellato sul rispetto, nell'appalto per il Ponte, del limite del 50% previsto per l'aumento del valore del contratto rispetto all'importo originario aggiornato.



"La Commissione sta seguendo le procedure standard applicabili a tutti i grandi progetti nell'Ue e rimane in stretto contatto con le autorità italiane. Apprezziamo il dialogo costruttivo con loro e continueremo a lavorare in spirito di cooperazione. Ai sensi dell'articolo 72 della direttiva sugli appalti pubblici, i contratti possono essere modificati durante la loro validità senza una nuova procedura di gara, a condizione che siano soddisfatte le condizioni ivi previste; le modifiche che non rientrano in tali condizioni richiedono una nuova procedura di appalto.





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