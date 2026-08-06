Seri Industrial verso fusione in SE.R.I. S.p.A. per delisting da Piazza Affari

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Seri Industrial , società quotata su Euronext Milan, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Seri Industrial nella società SE.R.I. S.p.A., che verrà sottoposto all’approvazione dell'assemblea degli azionisti. Il medesimo progetto di fusione è stato approvato anche dall’organo amministrativo di SE.R.I. S.p.A..



L’operazione persegue lo scopo di revocare dalla quotazione su Euronext Milan le azioni di Seri, con la quotazione che viene descritta come "non più giustificata in termini di trade-off tra costi di compliance e quotazione e vantaggi conseguenti", e al contempo "pervenendo alla realizzazione di un gruppo meglio organizzato, così garantendo risparmi di costi, una maggior flessibilità gestionale, ed efficienza operativa, una struttura societaria semplificata e un conseguente incremento di velocità nell’assunzione di decisioni strategiche".



Qualora le assemblee straordinarie degli azionisti di Seri Industrial e SERI approvassero il progetto di fusione, agli azionisti di Seri Industrial che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della fusione spetterebbe il diritto di recesso.

Condividi

```