Seri Industrial, con Unilever concretizza riconversione del sito di Pozzilli, operativo entro il 2028

(Teleborsa) - Seri Industrial e Unilever concretizzano il piano di riconversione industriale del sito di Pozzilli, in provincia di Isernia, che verrà realizzato da Packaging to Polymers (P2P) – la joint venture costituita nel 2021 da Unilever e Seri Plast, società controllata dalla stessa Seri Industrial.



A seguito della conferma da parte del consiglio di amministrazione di Invitalia, il 30 luglio scorso, del finanziamento pubblico destinato al progetto industriale di P2P, per oltre 80 milioni di euro complessivi - di cui circa 16 milioni sotto forma di contributi a fondo perduto e circa 65 milioni mediante concessione di un finanziamento a tasso agevolato - è stato definito il piano di esecuzione della riconversione del sito fino al 2028.



Il piano - spiega una nota - prevede la conversione dello stabilimento in una nuova unità produttiva dedicata alla produzione di materie prime plastiche riciclate ottenute dal recupero di imballaggi post-consumo. Il sito è progettato per trattare flussi di materiali plastici misti e particolarmente eterogenei, trasformando in nuova risorsa frazioni che, in assenza di soluzioni di recupero adeguate, sarebbero destinate a impianti di termovalorizzazione e cementifici.



I lavori di riconversione sono già stati avviati e sono attualmente in corso, con la commercializzazione dei primi prodotti prevista per l'autunno del 2028.

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