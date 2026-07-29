Terna, oltre 23 miliardi di investimenti nel decennio. Nuovo piano di sviluppo nel primo semestre 2027

(Teleborsa) - Il CFO di Terna , Francesco Beccali, ha sottolineato che l'ultimo piano di sviluppo nazionale prevede investimenti per oltre 23 miliardi di euro nel corso del decennio e che il prossimo piano sarà presentato nel primo semestre 2027.



Beccali ha precisato oltre ai 23 miliardi di euro, "Terna continuerà ovviamente a investire anche sul piano di sicurezza e sul rinnovo degli asset".



Sulla tempistica del prossimo aggiornamento strategico, il CFO ha indicato una data precisa: "Il nuovo piano di sviluppo decennale sarà presentato nel primo semestre del 2027 e includerà tutti i progetti di sviluppo previsti nel periodo 2027-2036".



La società aveva già indicato in apertura della presentazione che l'aggiornamento del piano industriale complessivo sconterà anche l'evoluzione del quadro regolatorio, che ARERA definirà entro il 2027 per il periodo che seguirà la scadenza dell'attuale regolazione, fissata per la fine del prossimo anno.

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