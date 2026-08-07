Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un timido -0,13%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,348, con il supporto più immediato individuato in area 1,342. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3394.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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