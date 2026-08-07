Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,23%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 53.806,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,23%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,23%, che esordisce a 53.806,44 punti.
Condividi
```