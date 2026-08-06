Milano 9:38
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Nasdaq 5-ago
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Dow Jones 5-ago
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Londra 9:38
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Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,43%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 53.676,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,43%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,43%, che esordisce a 53.676,22 punti.
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