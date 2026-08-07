Daimler Truck alza previsioni 2026 con miglioramento delle prospettive in Nord America

(Teleborsa) - Daimler Truck , il più grande costruttore mondiale di veicoli commerciali, ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026. L'EBIT rettificato a livello di gruppo è ora previsto tra 3,6 e 4,1 miliardi di euro (precedentemente: 3,2-3,7 miliardi di euro; 2025: 3,5 miliardi di euro). Le vendite unitarie del gruppo sono previste tra 340.000 e 370.000 unità (precedentemente: 330.000-360.000; 2025: 315.000). Il fatturato della divisione Industrial è stimato tra 43 e 47 miliardi di euro (precedentemente: 42-46 miliardi di euro; 2025: 42,1 miliardi di euro) e il margine operativo rettificato della divisione Industrial è ora previsto tra il 7% e il 9% (precedentemente: 6-8%; 2025: 7,9%). Il Free Cash Flow del settore industriale è previsto tra 3,0 e 3,5 miliardi di euro (precedentemente: 2,7-3,2 miliardi di euro; 2025: 1,8 miliardi di euro). Le previsioni aggiornate si basano sul presupposto che l'attuale quadro dell'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) rimanga in vigore e non riflettono eventuali modifiche alla politica tariffaria, alle condizioni macroeconomiche o agli sviluppi geopolitici.



"Gli ottimi risultati di Trucks North America e le prospettive migliorate per la regione, trainate da un aumento delle vendite unitarie e da un minore impatto tariffario per il resto dell'anno, ci danno la fiducia necessaria per rivedere al rialzo le nostre previsioni per l'intero anno", ha commentato Karin Radstrom, CEO di Daimler Truck.



A livello di Gruppo, la redditività nel secondo trimestre è rimasta influenzata dai dazi. Allo stesso tempo, ha segnato l'inizio di una traiettoria positiva che accelererà significativamente nel terzo trimestre: il fatturato della divisione Industrial Business è aumentato a 11,4 miliardi di euro (Q2 2025: 10,8 miliardi di euro), l'EBIT rettificato del Gruppo è stato pari a 838 milioni di euro (Q2 2025: 1.022 milioni di euro) e il margine operativo rettificato è stato del 6,8% (Q2 2025: 9,2%).

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