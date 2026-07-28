Milano 16:34
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Dow Jones 16:34
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Londra 16:34
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Francoforte 16:34
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Francoforte: in perdita Aixtron

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in perdita Aixtron
In forte ribasso Aixtron, che mostra un -4,31%.
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