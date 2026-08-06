Generali, l'utile semestrale sale più delle attese a 2,54 miliardi. Lancia buyback da 500 milioni

I conti

(Teleborsa) - Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, ha chiuso il primo semestre del 2026 con premi lordi in crescita a 53,4 miliardi di euro (+5,8%), guidati sia dal segmento Danni (+6,3%) sia dal segmento Vita (+5,5%). La raccolta netta Vita è forte, a oltre 8,3 miliardi di euro, un livello record registrato in un primo semestre, grazie al contributo positivo di tutte le linee di business.



Il risultato operativo è in forte crescita a 4.505 milioni di euro (+11,2%, sopra i 4.384 milioni di euro attesi in media dagli analisti), guidato da tutti i segmenti di business. Il risultato operativo del segmento Vita aumenta a 2.194 milioni di euro (+8,8%) e il New Business Value aumenta a 1.890 milioni di euro (+21,1%).



L'utile netto normalizzato è in forte crescita a 2.543 milioni di euro (+13,7%) grazie all'eccellente performance operativa del Gruppo, sopra i 2.410 milioni di euro attesi dagli analisti. Il risultato netto cresce significativamente a 2.538 milioni di euro (+17,9%, sopra i 2.361 milioni di euro attesi dagli analisti). L'EPS normalizzato aumenta a 1,68 euro, con una crescita del 14,3% rispetto a 1H2025.



Gli Asset Under Management (AUM) complessivi del Gruppo salgono a 944 miliardi di euro (+4,9% FY2025). Il Gruppo conferma la sua posizione di capitale molto solida, con il Solvency Ratio al 216% (219% FY2025), supportata dalla robusta generazione normalizzata di capitale e riflettendo il lancio del buyback da 500 milioni di euro e la fine del periodo di grandfathering.



"Gli eccellenti risultati del Gruppo dimostrano l'ottimo progresso del nostro piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence, grazie alla performance molto solida di tutti i segmenti - ha commentato il CEO Philippe Donnet - Nel business assicurativo, Vita e Danni proseguono nella solida traiettoria di sviluppo del risultato operativo e della redditività tecnica, nonostante un maggiore impatto delle catastrofi naturali. La nostra piattaforma di Asset Management continua ad ampliare il portafoglio di clienti terzi, mentre Banca Generali conferma ancora una volta il successo del proprio modello di business. Questa performance riflette l'impegno di tutti i nostri colleghi e della nostra rete distributiva".



"Continueremo insieme a tutti loro a perseguire l'eccellenza nelle relazioni con i clienti, nelle competenze core e nel modello operativo del Gruppo, facendo leva sull'AI e sull'uso dei dati e con un forte focus sulla sostenibilità - ha aggiunto - Proseguiremo in questo percorso positivo che ha alla base costanza, disciplina e una visione di lungo termine, restando fortemente focalizzati sul raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del nostro piano e sulla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder".

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