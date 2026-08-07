MPS, Morningstar DBRS: consistenti riserve di capitale garantiscono flessibilità necessaria

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena
ha riportato "solidi risultati per il secondo trimestre del 2026
, con un utile netto in crescita a 610 milioni di euro, in aumento del 27,3% su base annua, contribuendo a un utile netto di 1,1 miliardi di euro nel primo semestre del 2026. Gli utili hanno beneficiato del contributo del gruppo allargato, inclusa Mediobanca
, nonché di una solida performance aziendale e di una continua disciplina dei costi". Lo si legge in un'analisi di Morningstar DBRS sui conti pubblicati questa mattina
.
Viene sottolineato che i ricavi del primo semestre del 2026 sono aumentati del 4,1% su base annua, raggiungendo i 4 miliardi di euro, grazie alla crescita dei ricavi netti da commissioni (+3,6% su base annua) e al forte contributo dei proventi delle operazioni finanziarie
. Allo stesso tempo, le spese operative sono diminuite dello 0,7% su base annua, con un conseguente miglioramento del rapporto costi/ricavi al 42,9%. La qualità degli attivi è rimasta solida, con bassi livelli di crediti problematici e indicatori di credito resilienti. A fine primo semestre del 2026, il Gruppo ha registrato un rapporto NPE lordo del 2,5% e un rapporto NPE netto del 1,2%.
"La capitalizzazione è rimasta un punto di forza fondamentale
, con un coefficiente CET1 del 16,3% - afferma Nicola de Caro, SVP, European Financial Institutions, Morningstar DBRS - Il Gruppo continua a mantenere consistenti riserve di capitale, che garantiscono la flessibilità necessaria a supportare le iniziative di crescita, la distribuzione di dividendi agli azionisti e la continua integrazione di Mediobanca. Il management ha indicato che le attività di integrazione procedono secondo i piani e ha confermato gli obiettivi di sinergia".
Guardando al futuro, Morningstar DBRS monitorerà attentamente gli sviluppi relativi all'offerta
di Intesa Sanpaolo
per MPS, nonché le decisioni strategiche derivanti dalla continua valutazione delle opzioni strategiche da parte del management.