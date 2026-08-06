Forte interesse per Banca MPS
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Brilla l'istituto di Rocca Salimbeni, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che chiude la seduta con un aumento dell'1,64%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Monte Paschi presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 11,87 Euro, con stop loss impostato a quota 11,21 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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