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MPS, Lovaglio: "possiamo valutare ogni opzione da una posizione di forza", integrazione Mediobanca procede secondo piani

La conference call

Banche, Finanza
MPS, Lovaglio: "possiamo valutare ogni opzione da una posizione di forza", integrazione Mediobanca procede secondo piani
(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di MPS ha preso atto che prosegue, con il supporto degli advisor, l'analisi delle opzioni strategiche, secondo un approccio rigoroso e finalizzato alla massimizzazione del valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.

"La nostra posizione patrimoniale è una delle ragioni per cui Mps può valutare ogni opzione strategica da una posizione di forza", secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'istituto senese, Luigi Lovaglio, nel corso della conference call con gli analisti.

"Un'elevata flessibilità strategica" resa possibile, come spiega la banca, da un "CET1 Ratio Fully Loaded che sale al 16,3%, con ampio buffer di capitale rispetto ai requisiti regolamentari (circa 680 punti base)".

Inoltre, "i risultati del primo semestre dell'anno confermano la forza della dimensione industriale del gruppo: crescita profittevole, qualità della performance operativa, solidità patrimoniale e capacità di generare valore in modo sostenibile".

Il gruppo continua pertanto "a rafforzare il proprio ruolo nel sistema bancario, sostenuto da un modello di business sempre più diversificato e con un network altamente competitivo e radicato sul territorio".

MPS ha comunicato intanto che "procedono secondo i piani le attività per l'integrazione di Mediobanca, con il completamento previsto nel quarto trimestre".
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