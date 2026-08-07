MPS, Lovaglio: "possiamo valutare ogni opzione da una posizione di forza", integrazione Mediobanca procede secondo piani

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di MPS
ha preso atto che prosegue, con il supporto degli advisor, l'analisi delle opzioni strategiche
, secondo un approccio rigoroso e finalizzato alla massimizzazione del valore nel lungo periodo per tutti gli stakeholder.
"La nostra posizione patrimoniale è una delle ragioni per cui Mps può valutare ogni opzione strategica
da una posizione di forza", secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato dell'istituto senese, Luigi Lovaglio
, nel corso della conference call con gli analisti.
"Un'elevata flessibilità strategica
" resa possibile, come spiega la banca, da un "CET1 Ratio Fully Loaded che sale al 16,3%, con ampio buffer di capitale
rispetto ai requisiti regolamentari (circa 680 punti base)".
Inoltre, "i risultati del primo semestre dell'anno confermano la forza della dimensione industriale
del gruppo: crescita profittevole, qualità della performance operativa, solidità patrimoniale e capacità di generare valore in modo sostenibile".
Il gruppo continua pertanto "a rafforzare il proprio ruolo nel sistema bancario
, sostenuto da un modello di business sempre più diversificato e con un network altamente competitivo e radicato sul territorio".
MPS ha comunicato intanto che "procedono secondo i piani le attività per l'integrazione di Mediobanca
, con il completamento previsto nel quarto trimestre
".