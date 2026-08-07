New York: in forte denaro Workday

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,18%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Workday rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Workday mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 183,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 174,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 191,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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