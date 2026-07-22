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Si muove in ribasso Workday a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Workday a New York
Ribasso per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che tratta in perdita del 5,33% sui valori precedenti.
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