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New York: in forte denaro Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro Workday
Prepotente rialzo per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra una salita bruciante del 4,69% sui valori precedenti.
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