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New York: sell-off per Workday

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Workday
Retrocede molto il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,47%.
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