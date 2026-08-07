Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese , che tratta in utile del 2,49% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Dassault Systemes evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Dassault Systemes rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Dassault Systemes classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 22,46 Euro e primo supporto individuato a 21,96. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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