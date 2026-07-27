Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di software francese , con una variazione percentuale del 2,52%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,95%, rispetto a +1,28% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico di Dassault Systemes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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