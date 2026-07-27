Parigi: andamento rialzista per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di software francese, con una variazione percentuale del 2,52%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Dassault Systemes mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,95%, rispetto a +1,28% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico di Dassault Systemes è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 20,6 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 19,98. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 21,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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