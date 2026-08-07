Parigi: scambi al rialzo per Capgemini

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società attiva nella fornitura di servizi IT , con una variazione percentuale del 2,01%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Capgemini più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 112,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 109,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 115,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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