NATO, Meloni: "Rispettiamo impegni, ma in modo sostenibile"

(Teleborsa) - La due giorni del, come ampiamente atteso, con una dichiarazione dei leader che ribadiscedel Trattato Nord Atlantico e con Trump che, senza dissimulare la delusione per esser stato lasciato solo in Iran, ha ribadito la volontà di restare nella NATO."Noi, capi di Stato e di governo dell'Alleanza del Nord Atlantico, ci siamo riuniti ad Ankara perdel Trattato di Washington e del legame transatlantico. Un attacco contro uno di noi è un attacco contro tutti"; ribadisce la dichiarazione dei leader, che i questi giorni hanno discusso degli, ribadendo l'impegno a raggiungere la soglia del 5% del PIL,e del. Non a cas0 era presente anche il PresidenteNell'incontro a porte chiuse con i leader, il Presidente Trump, pur dicendosiper non aver voluto "aiutare" gli USA sulle questioni dellae dell'"che è lo Stato numero uno per sostegno al terrorismo", avrebbe affermato che gli. Parlando delle relazioni internazionali, il leader statunitense avrebbe affermato che, senza la mediazione degli USA, la Turchia sarebbe entrata in guerra al fianco dell'Iran e ci sarebbe stata guerra anche tra Israele e Turchia.Il vertice di Ankara non è riuscito a distendere ie Trump ha ribadito l’intenzione dicon la Spagna, accusata di non rispettare gli impegni di spesa difensiva. Provocazioni su cui Madrid e Bruxelles hanno scelto di mantenere prudenza. Dal canto suo, ilha ribadito ieri sera che la Spagnadall'Alleanza senza tagliare di un solo centimetro il proprio stato sociale.La presidente del Consiglio italiana"per gli eccellenti risultati del Vertice che hanno riaffermato l’unità dell’Alleanza Atlantica e l’impegno comune alla difesa collettiva e alla sicurezza dello spazio transatlantico, incluso il fianco Sud dell’Alleanza".Nel corso della conferenza stampa al termine del vertice, Meloni ha spiegato che ilconferma che ", consapevole delle sfide che ha di fronte, determinata a rafforzarsi" e che "l'Alleanza Atlantica ancora più forte, solida e maggiormente capace di rispondere alle sfide complesse del nostro tempo". Dal canto suoè determinata a, stabilendo tempi, modi e le priorità in base al contesto".Meloni ha ribadito la suacon cui afferma che "c'erano delle affinità" su temi politici ed ha chiarito "di quello che ho fatto. Io ho fatto unnon è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump". "e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano - ha sottolineato - e secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale".Parlando delle spese nella difesa, la Premier ha ribadito "e sicurezza,quando spendiamo in difesa e sicurezza". Parlando di tecnologia militare e dipendenza dalle forniture di Paesi terzi, Meloni ha ribadito "se aumentiamo le risorse che investiamo senza porci il problema politico di, rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza".