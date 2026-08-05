Medio Oriente, attacco Houthi a petroliera saudita nel Mar Rosso: il petrolio torna a salire

(Teleborsa) - Gli Houthi
yemeniti, sostenuti dall'Iran
, hanno rivendicato un attacco
contro una petroliera saudita
al largo di Yanbu, nel Mar Rosso
, nell'ambito del blocco marittimo dichiarato contro l'Arabia Saudita
. Il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree
, ha dichiarato che i ribelli hanno "colpito con successo la petroliera saudita 'Wafa' nel Mar Rosso settentrionale, al largo della costa di Yanbu, con diversi missili balistici", precisando che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco, avviato il 22 luglio.
Saree ha inoltre annunciato che il gruppo intensificherà gli attacchi
contro le navi saudite nel Mar Rosso settentrionale, rotta di transito diventata cruciale durante le interruzioni nello Stretto di Hormuz
.
Il prezzo del petrolio è tornato a salire, smorzando l'ottimismo sui colloqui tra Stati Uniti
e Iran
. Il Brent è scambiato a circa 80 dollari al barile (+1,3%), mentre il WTI si attesta intorno ai 76 dollari (+0,5%), dopo aver perso oltre il 10% nelle due sedute precedenti.
Nei giorni scorsi il petrolio era sceso proprio sulle attese di un accordo per la riapertura dello Stretto di Hormuz, che potrebbe sbloccare le forniture dal Golfo Persico.
Secondo quanto riportato dai media americani, Stati Uniti, Iran e Oman sarebbero vicini a un'intesa provvisoria
della durata di 60 giorni per la riapertura del canale, con Washington che punta a un annuncio entro mercoledì. La proposta
prevede l'eliminazione di pedaggi e tariffe, con le navi in entrata che utilizzerebbero una corsia settentrionale e quelle in uscita una corsia meridionale.(Foto: © Artem Egoro / 123RF)