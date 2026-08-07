Valbruna, Urso: "Bene l'intesa con la Provincia di Bolzano". Nuovo tavolo l'1 settembre

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato positivamente l'intesa raggiunta tra la Provincia autonoma di Bolzano e Acciaierie Valbruna per la concessione dei terreni su cui opera il sito produttivo dell'azienda, specializzata in acciai speciali e superleghe.



"Bene l'intesa raggiunta tra la Provincia autonoma di Bolzano e Acciaierie Valbruna. È quello che abbiamo sempre auspicato", ha dichiarato Urso, sottolineando la necessità di "proseguire e rafforzare il confronto con le organizzazioni sindacali per consolidare un percorso condiviso che assicuri sviluppo, competitività e tutela dell'occupazione in un sito di rilevanza strategica per i territori interessati e per tutto il sistema industriale nazionale".



Il Mimit proseguirà il confronto con tutte le parti coinvolte per consolidare il percorso avviato: a questo scopo, il ministro ha convocato un nuovo incontro a Palazzo Piacentini per il 1° settembre alle ore 16.00.

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