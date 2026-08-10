Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,05%.
Le implicazioni tecniche complessive dell'Euro contro Yen giapponese evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 182,153. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 182,533. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 181,977.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)