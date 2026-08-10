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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto

Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un controllato -0,05%.

Le implicazioni tecniche complessive dell'Euro contro Yen giapponese evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 182,153. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 182,533. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 181,977.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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