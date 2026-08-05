Milano 10:35
53.658 +0,22%
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:35
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Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.

Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3484 con primo supporto visto a 1,3424. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3396.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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