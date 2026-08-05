Analisi Tecnica: GBP/USD del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,19%.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3484 con primo supporto visto a 1,3424. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3396.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)