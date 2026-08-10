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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,02% alle 04:50

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 66.931,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,02% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,02% alle 04:50 e passa di mano a 66.931,48 punti.
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