TIM rafforza la collaborazione con Telepass nei servizi per la mobilità

(Teleborsa) - TIM rafforza la collaborazione con Telepass per offrire ai clienti una soluzione dedicata alla mobilità, in concomitanza con l'esodo estivo e l'aumento del traffico sulle principali arterie autostradali del Paese.



La partnership, che è protagonista anche della nuova campagna pubblicitaria on air in questi giorni, consente ai clienti TIM di accedere ai servizi Telepass a condizioni vantaggiose, inclusa l'assistenza stradale europea gratuita per il primo anno. L'iniziativa si inserisce nella strategia di ampliamento dell'offerta da parte di TIM, che va oltre la semplice connettività, mettendo a disposizione servizi innovativi che rispondono alle esigenze quotidiane delle persone.



Lo spot che pubblicizza l'offerta vede ancora protagonista Massimo Lopez nell'ormai iconico fortino, impegnato in un surreale dialogo con un cavallo. Con il consueto tono ironico e divertente, la campagna evidenzia i vantaggi della nuova offerta TIM e Telepass, evidenziando la possibilità di gestire in un'unica soluzione i principali servizi di mobilità, per viaggiare in modo più semplice, comodo e sicuro.

Condividi

```