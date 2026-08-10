Anthropic, Macquarie e GIC creano partnership per infrastrutture dedicate a data center

(Teleborsa) - Anthropic, Macquarie Asset Management e GIC hanno annunciato una partnership strategica per la creazione di Theseus Infrastructure, una nuova piattaforma per lo sviluppo, la gestione e la locazione di infrastrutture per data center su larga scala ad Anthropic, tramite accordi a lungo termine. Ogni struttura sarà progettata specificamente per supportare le crescenti esigenze di capacità di Anthropic, una delle maggiori società dell'intelligenza artificiale.



Le parti collaboreranno per identificare e sviluppare nuove sedi in cui Anthropic sarà l'inquilino principale, concentrandosi inizialmente sugli Stati Uniti. I fondi gestiti da Macquarie Asset Management, insieme a GIC, deterranno la proprietà della piattaforma e finanzieranno la maggior parte del capitale proprio per ciascun progetto.



Viene sottolineato che gli sviluppi previsti richiederanno ingenti investimenti di capitale e creeranno migliaia di posti di lavoro nel settore edile, mentre Anthropic si farà carico degli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica che i consumatori potrebbero altrimenti subire a causa di queste sedi.



"La domanda per Claude continua a crescere rapidamente tra aziende, sviluppatori e consumatori, e per soddisfarla è necessaria una significativa nuova capacità di calcolo - si legge in una nota - Anthropic sta collaborando con Macquarie Asset Management e GIC, avvalendosi dell'esperienza globale di Macquarie nello sviluppo, finanziamento e gestione di infrastrutture digitali su larga scala e della profonda esperienza di GIC negli investimenti in infrastrutture in tutto il mondo".

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