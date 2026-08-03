Danone e Arcor completano creazione di JV per settore lattiero-caseario in Argentina

(Teleborsa) - Danone e Arcor hanno completato con successo la creazione della loro joint venture in Argentina. Questa nuova partnership unisce: l'attività lattiero-casearia di Danone in Argentina, presente nel paese da trent'anni; Mastellone Hermanos, azienda con una lunga tradizione nel mercato lattiero-caseario argentino, che si estende per quasi un secolo; Logistica La Serenísima, la loro controllata logistica comune.



Basandosi sulla partnership ultraventennale tra le due aziende, questa alleanza crea un'attività integrata, sfruttando i punti di forza e la portata di entrambe per offrire una migliore eccellenza operativa e una maggiore portata commerciale in tutta la categoria.



Danone detiene ora il controllo paritario della joint venture con Arcor, e ciò si riflette, a partire dal 1° agosto 2026, nelle "società valutate con il metodo del patrimonio netto" nei bilanci di Danone, sulla base della partecipazione del 50%.

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