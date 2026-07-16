Carburanti, MIMIT: benzina self a 1.911 euro-litro, gasolio sopra i 2 euro
(Teleborsa) - Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,911 euro-litro per la benzina e 2,040 euro-litro per il gasolio. E' quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,998 euro-litro per la benzina e 2,111 euro-litro per il gasolio.
(Foto: bizoon | 123RF)
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