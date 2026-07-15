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Carburanti, Mimit: benzina self a 1,897 euro-litro, gasolio a 2,017

Economia, Trasporti
Carburanti, Mimit: benzina self a 1,897 euro-litro, gasolio a 2,017
(Teleborsa) - Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service, lungo la rete stradale nazionale, è pari a 1,897 euro-litro per la benzina e 2,017 euro-litro per il gasolio. E' quanto emerge dagli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,986 euro-litro per la benzina e 2,086 euro-litro per il gasolio.

(Foto: bizoon | 123RF)
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