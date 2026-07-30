Carburanti: prezzo medio self benzina a 1,989 euro al litro, gasolio a 2,066

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 30 luglio - il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,989 euro/l per la benzina e 2,066 euro/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,076 euro/litro per la benzina e 2,165 euro/litro per il gasolio



(Foto: bizoon | 123RF)

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