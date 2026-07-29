Clima minaccia coste e spiagge: dal 2010 Sud Italia flagellato

(Teleborsa) - Non solo caldo record, nel nostro Paese comuni costieri e spiagge sono sempre più minacciati da crisi climatica ed eventi meteo estremi che amplificano il fenomeno dell'erosione dei lidi. Numeri alla mano, negli ultimi 16 anni, dal 2010 al 2026, sono salite a 308 su un totale di 643 (pari al 48% del totale) le località costiere colpite da ben 1.073 eventi meteo estremi (pari al 38,6% del totale che ammonta a 2.778, anch'essi in aumento).



Dati per altro in costante crescita se si pensa che fino al 2025 la percentuale dei comuni costieri colpiti si attestava al 45,4% con 1.028 eventi meteo estremi, al 2024 era al 41,2% con 885 e nel 2023 era al 37,3% e 780. La conferma arriva dai numeri dell'ultimo report di Legambiente "Spiagge. Gli impatti degli eventi meteo estremi e la gestione delle aree costiere italiane" realizzato insieme all'Osservatorio Città Clima.



In particolare, ad abbattersi sulle coste con maggior frequenza sono stati allagamenti da piogge intense (404), trombe d'aria (286) e mareggiate (107). Preoccupa anche l'intensificarsi di mareggiate e raffiche di vento che negli ultimi 5 anni (dal 2022 al 2026) hanno



(Foto: © federicofoto / 123RF)

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