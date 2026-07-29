Mobilità elettrica in Italia e Finlandia: da BEI 48 milioni euro a Drivalia

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Drivalia, società del gruppo Crédit Agricole Auto Bank (CAAB), hanno siglato un accordo di finanziamento da 48 milioni di euro a sostegno dello sviluppo della mobilità elettrica in Italia e in Finlandia. L’accordo è stato annunciato oggi a Roma da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, e Roberto Sportiello, CEO di Drivalia.



Le risorse messe a disposizione dalla BEI consentiranno a Drivalia di mettere in circolazione circa 2.900 nuovi veicoli elettrici a batteria, destinati ad aziende e liberi professionisti in Italia e Finlandia attraverso contratti di noleggio a lungo termine. Secondo le stime della BEI, il progetto consentirà di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di circa 3.000 tonnellate di CO2 all’anno rispetto a una flotta analoga composta da veicoli convenzionali con motore a combustione interna.



L’investimento si inserisce nell’ampliamento dell’offerta della società, presente in 16 Paesi europei con una flotta di circa 216.000 veicoli. Drivalia propone una gamma completa di soluzioni di mobilità: noleggi di tutte le durate (dal breve al medio e lungo termine), abbonamenti mensili all’auto e car sharing elettrico. La gestione integrata delle diverse linee consente di destinare i veicoli ai servizi più adatti nel corso del loro ciclo di utilizzo, con effetti positivi sull’efficienza complessiva e sul valore residuo.



L’accordo sostiene le strategie della BEI, la banca del clima dell’UE, e del gruppo Crédit Agricole Auto Bank a favore di una mobilità sempre più sostenibile, guidata dal progressivo incremento della componente elettrica e ibrida plug-in all’interno della flotta di Drivalia, attiva nei principali mercati europei.



Per Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI, ha dichiarato: “L’adozione della mobilità elettrica è una componente essenziale della transizione energetica in Europa. Con questa operazione, la BEI sostiene un progetto che accelera la diffusione di veicoli a zero emissioni in due mercati con dinamiche molto diverse, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici europei e offrendo nuove soluzioni sostenibili alle imprese.”



Afferma Roberto Sportiello, CEO di Drivalia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di questo accordo con la BEI, che rappresenta un tassello importante nel nostro percorso verso una mobilità democratica e a impatto zero. Grazie a questo finanziamento, potremo accelerare ulteriormente l’elettrificazione delle flotte aziendali in Italia e in Finlandia. Come Drivalia abbiamo l’obiettivo di guidare la transizione energetica offrendo soluzioni flessibili, integrate e sostenibili, capaci di accompagnare le imprese verso un futuro più rispettoso dell’ambiente.”

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