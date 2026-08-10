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Indicazioni rialziste per Northern Trust

Finanza
Indicazioni rialziste per Northern Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Risultato positivo per la multinazionale statunitense dei servizi finanziari, parte dell'S&P-500, che lievita dello 0,74%.


Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Northern Trust presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 185,5 USD, con stop loss individuato in area 181 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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