Londra: in calo Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , con una flessione del 2,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Scottish Mortgage Investment Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,63 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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