Londra: in calo Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, con una flessione del 2,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Scottish Mortgage Investment Trust rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 13,63 sterline con tetto rappresentato dall'area 13,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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