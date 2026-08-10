Maersk Hapag e Lloyd ripristinano passaggio per Canale di Suez su altre rotte

(Teleborsa) - La danese Maersk e la tedesca Hapag-Lloyd hanno annunciato che un altro servizio container della loro rete Gemini riprenderà a navigare attraverso il Mar Rosso, anziché transitare per il Capo di Buona Speranza. La decisione giunge "a seguito di un'attenta valutazione della situazione di sicurezza nell'area del Mar Rosso e rappresenta un passo verso un graduale ritorno al corridoio trans-Suez", si legge in una nota.



Il servizio AE19 collega Asia, Mediterraneo, Arabia Saudita ed Europa. La modifica verrà implementata sulla nave Berlin Maersk (viaggio 628W) e avrà il seguente itinerario: Xingang - Qingdao - Busan - Ningbo - Shanghai - Tanjung Pelepas - Jeddah - Canale di Suez - Port Said - Port Tangeri - Port Said - Canale di Suez - Jeddah - Singapore - Xingang



Il Canale di Suez è un corridoio marittimo vitale tra Oriente e Occidente e un fattore chiave per l'efficienza delle catene di approvvigionamento globali. La rotta attraverso Suez e il Mar Rosso è il modo più rapido ed efficiente per servire i clienti con trasporti tra Asia ed Europa.



A inizio luglio Maersk e Hapag-Lloyd avevano ripristinato la rotta trans-Suez per il servizio AE15, che collega Asia, Mediterraneo ed Europa con la rotta: Qingdao - Kwangyang - Ningbo - Tanjung Pelepas - Port Said - Damietta - Colombo - Singapore. In seguito, era stata ripristinata anche su un servizio dal Medio Oriente alla costa orientale degli Stati Uniti.

Condividi

```