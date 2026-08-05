Iran, accordo su Hormuz con Oman è vicino alla conclusione se terze parti non interferiscono

Le dichiarazioni

(Teleborsa) - L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle coordinate geografiche di una proposta di rotta commerciale sicura attraverso lo Stretto di Hormuz e stanno finalizzando una dichiarazione congiunta. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei.



"A condizione che terze parti non ostacolino il processo, è in fase di revisione e finalizzazione una dichiarazione congiunta dei due Paesi che delinei le principali considerazioni e i punti concordati", ha affermato Baghaei.



Ha aggiunto che i colloqui tra l'Iran e l'Oman, i due Stati costieri dello Stretto, sono in corso da due mesi e che le autorità iraniane competenti stanno esaminando gli aspetti tecnici, legali, di sicurezza e ambientali della rotta.



"Un accordo con l'Oman non può, di per sé, significare che lo Stretto sia diventato sicuro per le navi di passaggio, perché i fattori che creano insicurezza nello Stretto di Hormuz, in particolare il blocco navale statunitense e altre azioni contro l'Iran e i suoi interessi, rimangono in essere", ha concluso.

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