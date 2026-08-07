Londra Gatwick, via libera alla pista nord dell'aeroporto

(Teleborsa) - Via libera per la pista nord dell’aeroporto di Londra Gatwick che sarà riqualificata con un investimento di circa 2,6 miliardi di euro interamente finanziato da privati.



Il passaggio alla piena operatività della pista nord consentirà di aumentare la capacità a 80 milioni di passeggeri annui e aggiungere fino a 100.000 movimenti all’anno entro il 2030.



Il progetto era stato presentato a metà del decennio scorso, per poi essere osteggiato dal comitato “Communities against Gatwick noise emissions” che si è visto respingere dalla Corte d’Appello di Londra il ricorso contro l’autorizzazione a procedere da parte del Segretario di Stato dei trasporti del Regno Unito.

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