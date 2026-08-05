Piquadro, fatturato primo trimestre 2026/27 a 35,3 milioni (-4,1%)

(Teleborsa) - Piquadro ha archiviato i primi tre mesi dell'esercizio 2026/2027, chiusi il 30 giugno scorso, con un fatturato consolidato pari a 35,3 milioni, in decremento del 4,1% annuo.



Con riferimento al marchio Piquadro, i ricavi - si legge in una nota - si sono attestati a circa 13,3 milioni, in calo del 6,8%. Il canale DOS ha registrato un incremento del 7,3% (+2,4% a parità di numero di negozi) mentre il canale e-commerce una crescita del 49,1%. Il canale wholesale ha registrato un decremento di circa 1,8 milioni (-26,5%) dovuto alla coda degli effetti della razionalizzazione della distribuzione a seguito della decisione di introdurre la distribuzione selettiva.



Con riferimento al marchio The Bridge, i ricavi sono stati pari a circa 6,3 milioni, in decremento del 14,5%. Il canale DOS ha registrato un decremento del 3,2% mentre il canale ecommerce una crescita del 38,8%. Il canale wholesale ha registrato un decremento di circa 1,1 milioni (-29,3%) anche in questo caso per la coda degli effetti della razionalizzazione distributiva dovuti all’introduzione della distribuzione selettiva.



I ricavi delle vendite realizzati dalla Maison Lancel risultano pari a circa 15,7 milioni, in incremento del 3,5%. Il canale DOS risulta pressoché stabile (-0,2%), mentre il canale e-commerce risulta in crescita del 7,1% e quello wholesale del 19,9%.



Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato, al 30 giugno 2026, un fatturato di circa 13,9 milioni nel mercato italiano pari al 39,5% del fatturato totale di Gruppo (46,1% delle vendite consolidate al 30 giugno 2025) in decremento del 18,0% per le dinamiche descritte ascrivibili al canale wholesale di Piquadro e The Bridge.



Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 20,5 milioni, pari al 58,1% delle vendite consolidate (52,4% delle vendite consolidate al 30 giugno 2025), in incremento del 6,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2025/2026.



Nell’area geografica extra europea il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 0,9 milioni, pari al 2,4% delle vendite consolidate (1,5% delle vendite consolidate al 30 giugno 2025) in incremento di circa 300 mila euro rispetto allo stesso periodo relativo all’esercizio precedente.



La Posizione finanziaria Netta è risultata negativa e pari a 41,3 milioni rispetto al dato del 30 giugno 2025 negativo e pari a 44,5 milioni. L’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato pari a circa 57,6 milioni con segno negativo (impatto negativo pari a circa 52,4 milioni al 30 giugno 2025). Rispetto al 30 giugno 2025 l’impatto derivante dall’applicazione del principio contabile IFRS 16 è stato negativo e pari a circa 5,2 milioni.



La Posizione finanziaria Netta adjusted, positiva e pari a circa 16,3 milioni, si confronta con la posizione finanziaria netta adjusted al 31 marzo 2026 pari a 20,7 milioni. La variazione rispetto al 31 marzo 2026 è riconducibile principalmente alle dinamiche stagionali che influenzano il ciclo commerciale del Gruppo. La Posizione Finanziaria Netta adjusted migliora di 8,4 milioni rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2025, positiva e pari a 7,9 milioni.

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