Andrea Giustini entra nel capitale di Airidea

(Teleborsa) - Il capitale sociale della compagnia aerea genovese Airidea si rafforza con l’annunciato ingresso di Andrea Giustini, imprenditore ligure fondatore del GruppoEcoEridania Spa operante nel settore dei servizi ambientali.



L’operazione avviene con la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato pari all’8,25% della società, associato a un finanziamento convertibile suddiviso in tre tranche. La quota di partecipazione di Giustini potrà essere incrementata fino al 33% del capitale sociale.



In una nota, Airidea sottolinea che “l’investimento rafforza la solidità del nostro progetto, accelera il percorso di crescita della compagnia e consolida la sua identità ligure”.



"L’ingresso di Andrea Giustini rappresenta un passaggio di grande valore per Airidea – sottolinea il ceo Gian Marco Vivado – Non è soltanto un investimento economico, ma la scelta di un imprenditore che ha costruito una delle aziende simbolo della Liguria e che oggi decide di credere nel nostro progetto. La sua presenza rafforza il nostro legame con il territorio e ci dà ancora più forza per affrontare le sfide future".



Global Group, riconducibile al Principe Domenico Pallavicino e rappresentato dal presidente Claudio Senzioni e da Cesare Bruzzone, resta l’azionista principale della compagnia aerea genovese con il 42,70% del capitale. L’assetto societario comprende i soci fondatori Otto Ss, I Will Srl e Stark Holding.

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