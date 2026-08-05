New York: nuovo spunto rialzista per Walt Disney
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il creatore di Mickey Mouse, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,75%.
Il trend di Walt Disney mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo del colosso dell'intrattenimento sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 103,5 USD. Possibile una discesa fino al bottom 99,96. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 107.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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