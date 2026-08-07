Milano 7-ago
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"Buy" per Walt Disney

Finanza
"Buy" per Walt Disney
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
Grande giornata per il creatore di Mickey Mouse, tra i componenti del Dow Jones, che mette a segno un rialzo del 2,87%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 104,7 USD, con stop loss individuato a quota 97,69 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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