Milano 11:44
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Francia, Consumi familiari (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Francia, Consumi familiari (MoM) in giugno
Francia, Consumi familiari in giugno su base mensile (MoM) +0,4%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (la previsione era -0,1%).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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