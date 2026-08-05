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Francia, Produzione industriale (MoM) in giugno

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Francia, Produzione industriale (MoM) in giugno
Francia, Produzione industriale in giugno su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,3%).

(Foto: © alexlmx / 123RF)
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