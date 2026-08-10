Trump chiede risarcimento all'Iran dopo che Teheran avanza richiesta per danni di guerra

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(Teleborsa) - Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'Iran per i danni causati durante la guerra innescata dagli attacchi di USA e Israele, sostenendo anche che Teheran dovrebbe essere ritenuta responsabile delle morti e dei feriti causati dai suoi attacchi.



"Vedo che i rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Iran chiedono un risarcimento per i danni subiti durante gli ultimi cinque mesi di conflitto militare (iniziato perché non abbiano un'arma nucleare), sebbene la questione non sia mai stata menzionata in nessuno dei nostri negoziati o incontri", ha scritto in un post su Truth.



"Ma è un'idea interessante, perché ora anch'io chiedo un risarcimento all'Iran per tutte le persone uccise e gravemente ferite con le loro bombe piazzate lungo le strade e nei numerosi conflitti per cui sono famosi, inizialmente guidati dal generale Soleimani, comprese le famiglie delle vittime della USS Cole e di migliaia di altre persone uccise in combattimento", ha aggiunto.



"Inoltre, un risarcimento dovrebbe essere corrisposto alle famiglie delle centinaia di migliaia di manifestanti innocenti che l'Iran ha ucciso negli ultimi 50 anni, per non parlare delle 52.000 vittime degli ultimi cinque mesi - ha sottolineato Trump - Ho incaricato i miei rappresentanti di inserire questo punto in modo deciso in tutte le future negoziazioni".

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