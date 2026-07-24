"Pronto al peggior attacco all'Iran": l'ultima minaccia di Trump

(Teleborsa) - Donald Trump sarebbe pronto - il condizionale è d'obbligo dal momento che si muove nel perimetro della strategia - a sferrare l'attacco finale all'Iran.



Ovviamente, nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma l'idea di chiudere la partita in Medio Oriente con il raid "più grande di qualsiasi altro" sembra tentare il commander-in-chief. Frustrato dall'aumento delle vittime americane e dalle critiche sempre più accese in casa, il presidente sembra essersi convinto che una guerra totale possa alla fine riportare la pace e infliggere un duro pesante colpo all'asse fra l'Iran e gli Houthi.



Teheran sarà ritenuta "responsabile" delle azioni dei suoi "proxy", tuona il presidente sul suo social Truth minacciando "gravi punizioni militari" nei confronti dell'Iran e degli Houthi se altre navi dovessero finire sotto attacco. "D'ora in poi - ha detto ancora - tutti i danni causati alle navi, al carico o a qualsiasi elemento ad essi correlato saranno risarciti con i fondi iraniani che gli Stati Uniti detengono e controllano".



Non si fa attendere la replica del ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: sarebbe un "precedente esplosivo, una volta che i governi normalizzano la confisca, i beni di nessuno sono al sicuro".

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