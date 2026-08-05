Ucraina, attacco missilistico russo su Kiev: 17 morti. Zelensky chiede più Patriot

Nel mirino centri logistici e grande distribuzione.

(Teleborsa) - La Russia ha lanciato nella notte decine di missili balistici su Kiev e sulla regione circostante, uccidendo almeno 17 persone e ferendone oltre 40, secondo le autorità ucraine. Le difese aeree hanno intercettato quasi il 90% dei 115 droni lanciati, ma non sono riuscite ad abbattere nessuno dei 24 missili balistici né i quattro missili da crociera Zircon impiegati nell'attacco.



"I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sollecitando gli alleati a rifornire Kiev di missili intercettori e precisando che le consegne di sistemi di difesa aerea sono state tre volte inferiori rispetto al 2025. Secondo il Financial Times, nell'ultimo incontro alla Casa Bianca Donald Trump avrebbe respinto la richiesta di Zelensky di nuovi missili Patriot, ritenuti necessari agli Stati Uniti per la guerra in corso con l'Iran.



Il ministero della Difesa russo ha confermato di aver colpito sette centri logistici nell'area di Kiev, sostenendo che venissero utilizzati per lo stoccaggio e la distribuzione di beni a duplice uso e componenti per droni, tra cui il centro MLP-Chaika e quello di Nova Poshta. Tre navi cargo che trasportavano armi per le truppe ucraine sarebbero state colpite anche nel Mar Nero, a sud di Odessa.



Tra le vittime, sette corpi sono stati trovati sulla banchina di una stazione ferroviaria nel sobborgo di Brovary. "Per ora sappiamo di otto morti", ha dichiarato Volodymyr Bigun, capo dell'amministrazione locale di Brovary, aggiungendo che nel distretto sono stati colpiti cinque magazzini logistici, incluso quello della catena alimentare Fozzy.



Danni ingenti anche per la grande distribuzione: la catena Epicentr ha reso noto che due impianti logistici e uno stabilimento sono stati distrutti in pochi minuti, definendo l'attacco "un attacco deliberato alla manifattura, alla logistica, ai posti di lavoro e alla capacità di ripresa del Paese". La catena Silpo ha riferito la morte di almeno sei dipendenti e l'incendio di due centri di distribuzione.



Il primo ministro Sergii Koretskyi ha annunciato una riunione d'emergenza con le imprese per garantire la continuità delle attività logistiche e commerciali.

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